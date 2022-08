La posi­tion de We Love Tennis pendant l’Open d’Australie nous a valu des mails incen­diaires. À l’époque, on nous accu­sait d’être incons­cient, anti‐vax, de ne pas vouloir respecter les règles et de faire le jeu du complotisme.

Depuis, du temps a passé, près de huit mois, et toutes les études menées autour de la trans­mis­sion du virus en étant vacciné ou non ont démontré ce que l’on sait tous maintenant.

Et pour­tant, alors que le forfait de Novak Djokovic est offi­ciel pour le Masters 1000 à Montréal, il existe encore des fans de tennis qui trouvent cela normal. Ce seront les mêmes qui vont applaudir quand la sentence iden­tique va tomber pour l’US Open.

On comprend donc aisé­ment le succès d’au­dience de la dernière décla­ra­tion d’Ivan Lendl qui explique que, malgré tout, Nadal devra rendre des comptes même si évidem­ment il n’y est pour rien.

On pourra juste noter le silence assour­dis­sant des « ténors du circuit » qui semblent presque heureux qu’un des immenses favoris ne soient pas sur la ligne de départ.

Novak, qui s’est toujours bonifié menta­le­ment dans l’ad­ver­sité, a donc un nouvel os à ronger.

On aurait pu éviter cette masca­rade et ainsi passer à autre chose mais il faut croire que le Covid‐19 est encore d’ac­tua­lité sur un conti­nent qui prône… la liberté…