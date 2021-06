Le scénario était telle­ment prévi­sible. Un Grec qui mène deux sets à rien et qui n’est pus qu’à une petite manche du Graal et un Djokovic plus expé­ri­menté que jamais qui fera tout pour faire douter jusqu’au bout son adversaire.

Après avoir encaissé un sévère 6–2 dans le deuxième set, le numéro 1 mondial a trouvé les ressources physiques et psycho­lo­giques pour inverser la tendance : 6–3 Nole.

Si le plus dur reste à faire pour Djokovic, le doute s’est peut‐être installé dans le crâne du 5e joueur mondial…