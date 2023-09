Le direc­teur de l’Open d’Australie est inter­venu dans un podcast spécia­lisé de Tennis : The ‘Rock n Roll Tennis’ podcast. Il a notam­ment évoqué le « désir » de trouver un moyen de rendre hommage à Novak, vain­queur dix fois en Australie.

Le souci c’est qu’à l’in­verse de Roland‐Garros ou Wimbledon, le site n’ap­par­tient pas aux orga­ni­sa­teurs qui le loue pour le tournoi, difif­cile donc de nommer un court au nom du Serbe.

« Je serais certai­ne­ment partisan de recon­naître Novak d’une manière ou d’une autre, pour ses incroyables réali­sa­tions ici en Australie. Mais en fin de compte, le choix du nom de l’arène n’est pas ma déci­sion, ni celle de Tennis Australia, parce que beau­coup de gens ne comprennent pas vrai­ment que Wimbledon, Roland‐Garros et l’US Open sont proprié­taires des instal­la­tions dans lesquelles ils orga­nisent leurs événe­ments. Nous les louons, et le gouver­ne­ment, le gouver­ne­ment victo­rien, est proprié­taire de nos instal­la­tions, que nous louons, et nous avons la chance qu’ils inves­tissent dans ces instal­la­tions, mais nous ne les possé­dons pas »