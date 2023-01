Connu pour avoir notam­ment entraîné Jim Courier, Pete Sampras ou encore Michael Chang, Brad Stine, désor­mais coach de Tommy Paul, s’est exprimé pour le site de l’Open d’Australie sur la demi‐finale à venir entre son joueur et l’ogre Novak Djokovic.

Interrogé sur le plan de jeu qu’il compte mettre en place, Stine a d’abord fait de l’hu­mour avant de recon­naitre que la tâche s’an­nonce plus que complexe.

« Je pense que le moyen le plus facile de le battre est de l’empoisonner ou quelque chose comme ça », a plai­santé le coach améri­cain avant de reprendre son sérieux. « Ce n’est pas une chose facile à faire. Nous devons nous asseoir et parler d’un plan de jeu, de diffé­rentes choses et d’autres choses encore. Mais ça va être compliqué, c’est certain. Nous verrons ce qui se passera. »