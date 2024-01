Alex Corretja, ancien double fina­liste de Roland Garros, est apparu dans l’émis­sion The Cube d’Eurosport.

L’Espagnol a évoqué un certain nombre de sujets, mais a surtout parlé de la relève de Rafael Nadal, incarnée par le jeune Carlos Alcaraz, et qui était évidem­ment très attendue en Espagne, bien que Rafa soit une légende unique.

Corretja s’est dit heureux qu’un joueur comme Alcaraz soit présent pour conti­nuer de perpé­tuer l’hé­ri­tage du tennis espagnol.

« Si vous regardez bien les résul­tats, il gagne ses matchs de la même manière que les légendes du jeu, Federer, Nadal et Djokovic. Les compa­rai­sons sont donc compré­hen­sibles. Ici, en Espagne, nous avions Rafa, donc les attentes étaient très élevées et main­te­nant nous avons ‘Carlitos’, donc c’est comme si nous chan­gions de roi. Oui, Rafa doit encore revenir, mais nous avons la chance d’avoir Carlitos, car il apporte toujours beau­coup d’émo­tion dans le jeu, il sourit toujours. Et il est plus proche de la nouvelle géné­ra­tion, la nouvelle géné­ra­tion parce qu’elle veut tout, tout doit être plus rapide et c’est la façon dont Carlitos joue, donc je dirais qu’il s’est adapté à l’ère moderne. »