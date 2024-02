Récemment de passage sur la radio austra­lienne ‘1116 Sen’ pour évoquer le sacre de son joueur à l’Open d’Australie, Darren Cahill, inter­rogé sur sa manière de coacher l’Italien pendant les matchs, a expliqué pour­quoi il n’avait quasi­ment pas besoin de le faire.

« Pour être tout à fait honnête, nous n’avons pas dit grand chose à Jannik pendant le tournoi. La majo­rité du travail se fait à l’en­traî­ne­ment, comme dans beau­coup d’autres sports. Lorsque le joueur est sur le terrain, nous ne pouvons pas vrai­ment lui parler pendant le match, nous ne pouvons pas avoir de conver­sa­tion. Et quand le joueur est de l’autre côté du court, on ne peut pas lui crier des instruc­tions, notam­ment à cause de l’ad­ver­saire. Tout ce que l’on peut faire, ce sont quelques gestes de la main. »