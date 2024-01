Alors qu’il affron­tera Adrian Mannarino, ce dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (pas avant 3h30 du matin, heure fran­çaise), Novak Djokovic, qui évoluera par ailleurs pour la première fois depuis 2021 en session de jour, est revenu en confé­rence de presse sur la gestion de sa frus­tra­tion pendant les matchs.

« Ce n’est pas toujours un discours positif. Il y a beau­coup de choses néga­tives dans ma tête. Cela fait partie de mon iden­tité. Je suis certain que tout le monde traverse des moments de crise, en parti­cu­lier lors des matches où l’on ne se sent pas au mieux de sa forme et où l’on a des doutes. La ques­tion est de savoir comment surmonter ces doutes, se concen­trer sur le présent et essayer de tirer le meilleur de soi‐même pour le point suivant. J’ai une person­na­lité extra­vertie. Je ne montre pas toujours mes émotions, mais cela arrive. Lorsque je montre le mauvais côté de mes émotions, c’est moche et ce n’est pas quelque chose que j’aime. J’essaie de combattre mes démons, comme tout le monde. Parfois, ça marche mieux. D’autres fois, ce n’est pas terrible. Il faut simple­ment accepter les circons­tances, en fonc­tion de la façon dont on se sent face à un certain adver­saire le jour donné. Parfois, vous vous réveillez sans vous sentir bien et vous commencez à douter de votre capa­cité à gagner un match ou à bien jouer. Ce sont des choses qu’il faut gérer menta­le­ment pendant le match. »