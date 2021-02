Novak Djokovic a vali­dé son ticket pour sa 9ème finale à Melbourne en venant à bout de l’im­mense sen­sa­tion du tour­noi, le Russe Aslan Karatsev (n°114), issu des qua­li­fi­ca­tions : 6–3, 6–4, 6–2. Une per­for­mance solide, où le « Djoker » n’a que très peu don­né à son rival, en par­ti­cu­lier sur le ser­vice adverse. La dou­leur aux abdo­mi­naux res­sen­tie au 3ème tour face à Taylor Fritz semble bien loin, comme il l’a confié juste après la rencontre.

« C’est ma meilleure per­for­mance du tour­noi jus­qu’à main­te­nant. C’est venu au bon moment. Je m’at­ten­dais à ce que Karatsev joue à un niveau éle­vé. Il a très bien joué tout au long du tour­noi. Il frappe si bien la balle – c’est un grand gars avec un très bon ser­vice. Je pense que j’ai bien exé­cu­té le plan de match et les tac­tiques que j’ai mis en place avec mon entraî­neur. Il frappe très à plat et pro­fon­dé­ment, donc je vou­lais me don­ner plus d’es­pace. Je vou­lais être patient, bien construire mes points, et ne rien faire de spec­ta­cu­laire. J’en sors fort et solide. Je n’ai pas res­sen­ti de dou­leur. Je me suis très bien dépla­cé. Tout a fonc­tion­né à mer­veille. Je suis vrai­ment satis­fait de ma performance. »