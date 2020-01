Sans chercher des excuses, Roger Federer a expliqué dans quel état il a débuté cette rencontre. On apprend qu’il avait passé un IRM le soir après sa victoire face à Tennys Sandgren et que rien n’avait été révélé. Malgré tout, dès le début du duel face à Novak, le Suisse a expliqué qu’il savait : « J’avais surtout peur de me faire vraiment mal et que cela gâche plusieurs mois de ma saison. Donc, j’ai joué avec le frein à main en défense. J’étais plus prudent que ce que je fais habituellement. Je suis déçu de ne pas avoir pu réellement m’exprimer comme je sais le faire, mais c’est aussi beaucoup mieux que de devoir s’excuser devant les fans. Je garde un vrai mauvais souvenir de mon forfait en finale du Masters en 2014. Au final, je préfère vraiment ce scénario »