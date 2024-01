De passage en confé­rence de presse avant le début de l’Open d’Australie où il sera opposé au Japonais Yoshihito Nishioka au premier tour, Holger Rune, tombeur de Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Rome en 2023, aime­rait cette saison parvenir à battre le numéro 1 mondial dans un grand match, à l’instar de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon.

« Nous devons faire tomber Novak, c’est notre objectif. Nous n’y sommes pas parvenus l’année dernière, même si Alcaraz, Sinner et moi‐même l’avons tous les trois battu. À part Carlos en finale de Wimbledon, nous n’avons pas réussi à le battre dans les grands matchs. Il est diffi­cile d’avoir une recette pour le battre. Il faut croire en ses capa­cités. Vous pouvez trouver le bon plan tactique pour le battre et vous pouvez travailler menta­le­ment pour vous mettre dans une meilleure posi­tion, mais il s’agit surtout d’y aller et d’y croire. Croire en soi est la chose la plus importante. »