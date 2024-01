Forcément inter­rogé sur sa douleur au poignet ressentie lors de la United Cup il y a 10 jours, Novak Djokovic, lors de son passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice ce dimanche sur l’Open d’Australie (face au Croate Prizmic à partir de 9h), s’est montré à la fois confiant et prudent.

« Mon poignet va bien. J’ai eu le temps de récu­pérer entre le dernier match contre de Minaur en United Cup et mon premier match ici. Je me suis bien entraîné. Les séances d’en­traî­ne­ment se sont dérou­lées sans douleur jusqu’à présent. Tout va bien. Tout se passe bien. Voyons comment cela va se passer. Ce n’est pas aussi grave que d’autres bles­sures que j’ai eues ici. En 2021 et l’année dernière, j’ai dû faire face à des bles­sures plus graves. Donc je ne peux pas prédire si cela va revenir lorsque je commen­cerai à jouer plus de matchs avec le niveau de stress qui augmente. Je ne sais pas. Je dois le découvrir. »