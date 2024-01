Après avoir quitté le top 100 mondial pour la première fois depuis des lustres en 2023, Alizé Cornet, qui affron­tera la quali­fiée russe, Maria Timofeeva, ce dimanche au premier tour de l’Open d’Australie, va certai­ne­ment disputer la dernière saison de sa carrière en 2024.

Mais avant d’an­noncer offi­ciel­le­ment le moment et le lieu de celle‐ci, la Niçoise se verrait bien réaliser quelques gros coups.

« Je suis sortie des 100 et on voit que tout est plus compliqué. C’est une horreur de faire une program­ma­tion pour une fille entre 100 et 130. On ne rentre nulle part, je ne rentre plus dans les qualifs de 1000, je ne rentre plus dans les tableaux de 250 et je rentre à peine dans les qualifs des 500. C’est un casse‐tête pas possible. Comment je vais faire ? Je vais prendre des points ici et remonter au clas­se­ment. Si je n’ar­rive pas à remonter, ça pous­sera vers la sortie. Je n’ai plus l’âge et plus l’envie de repartir dans les qualifs à chaque fois. J’ai une petite idée de comment et quand je veux arrêter ma carrière mais je ne me sens pas prête à la partager. Et moi‐même, je ne me projette pas encore très loin. J’essaie de garder des objec­tifs assez forts. »