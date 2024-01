De passage à Melbourne à l’oc­ca­sion du début de l’édi­tion 2024 de l’Open d’Australie, tournoi qu’il a remporté à quatre reprises, Andre Agassi, lors d’une inter­view accordée à CODE Sports, a évoqué avec humour les incroyables réali­sa­tions de son ancien joueur, Novak Djokovic, notam­ment concer­nant ses 24 titres du Grand Chelem.

« Novak a remporté plus d’Open d’Australie que je n’ai gagné de tour­nois du Grand Chelem. Pour l’amour du ciel, qu’est‐ce qu’on peut faire d’autre à part rire ? Je ne sais pas quoi répondre à cela. Ce sont des chiffres diffé­rents. C’est comme parler de Rafael Nadal à Paris, non ? Je ne comprends pas. Il y a telle­ment de façons de voir les choses, mais quand vous regardez sur le papier, vous ne pouvez pas contester ce que Novak a accompli. Le nombre de victoires, les face‐à‐face, les Masters, les semaines à la première place mondiale… Toutes ces statis­tiques », a déclaré Agassi, coach du Serbe pendant moins d’un an de 2017 à 2018.