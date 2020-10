La préparation pour l’Open d’Australie est pour le moment une énigme pour le clan Djokovic. L’un des entraîneurs du serbe, Goran Ivanisevic, a fait part de toutes ses interrogations dans l’interview accordée à Sportklub.

« Nous n’avons aucune idée. La question est de savoir ce que Novak va jouer avant l’Australie, avec la quarantaine obligatoire de deux semaines… Il y a du temps, nous allons nous asseoir et faire un plan. Le monde ne s’est pas arrêté, il a perdu une finale. Nadal l’a ressenti l’année dernière à Melbourne, maintenant c’est au tour de Novak. C’est un vainqueur et un combattant, il a montré que même après l’US Open, après cet événement malheureux, il est immédiatement revenu et a remporté le titre à Rome. L’année prochaine sera intéressante », a déclaré le coach croate.