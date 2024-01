Alors que Caroline Garcia a battu en deux sets la reve­nante et quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka au premier tour de l’Open d’Australie, le jour­na­liste fran­çais Benoît Maylin n’a abso­lu­ment pas aimé le spec­tacle et l’a fait savoir au cours de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax.

❌ « Le match de Garcia ne sert à rien. Y’avait aucune construc­tion de points. Osaka n’est abso­lu­ment pas prête. Le seul truc positif c’est son service. »@BenoitMaylin pic.twitter.com/TFbrmkt4EF — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) January 16, 2024

« Le match de Garcia ne sert à rien. C’est débile, ça balance dans tous les sens, il n’y aucune construc­tion de points. Osaka n’est abso­lu­ment pas prête à jouer un tournoi du Grand Chelem. Il n’y avait aucun échange. C’était demi‐volée, on met des sacs : si c’est dedans, génial, et si c’est dehors, tant pis on continue. A un moment, quand quel­qu’un va mettre la balle dans le court, ce sera diffé­rent à gérer. Je ne sais pas s’il y a eu un échange de plus de trois frappes. C’était n’im­porte quoi. Le seul truc positif, c’est son service. Mais encore une fois, tu es beau­coup plus libérée au service face à une joueuse qui fait n’im­porte quoi en retour. »