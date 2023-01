Observateur attentif du premier match de Novak Djokovic sur cette édition de l’Open d’Australie, Paul McNamee, ancien 24e en simple et numéro un mondial en double, a livré ses premières impres­sions concer­nant le nonuple vain­queur du tournoi dans une chroi­nique écrite pour WAToday.

« Avec une jambe forte­ment strappée pour protéger une bles­sure aux ischio‐jambiers, Djokovic a fait une impres­sion­nante démons­tra­tion de frappe de balle. Nous avons vu tous les joueurs main­te­nant, et nous pouvons déjà dire que personne ne frappe la balle mieux que Djokovic. Je me demande s’il n’a pas été un peu trop impres­sion­nant, car il n’a pas fait preuve d’une grande prudence et n’était pas vrai­ment prêt à s’en­gager dans de longs échanges, ce qui ne corres­pond pas à son carac­tère. Après le match, Djokovic a admis que la surveillance des bles­sures n’est « pas idéale ». Il devrait faire face à son premier vrai test au troi­sième tour contre Grigor Dimitrov, triple demi‐finaliste en Grand Chelem et qui semble en très bonne forme. »