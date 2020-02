Après sa défaite en finale face à Novak Djokovic, Dominic Thiem a été questionné pour savoir ce qu’il retenait de ce parcours australien. L’Autrichien, qui a certes essuyé sa troisième défaite dans une finale de Grand Chelem, a conscience qu’il a franchi un cap et qu’il s’en rapproche : « La finale a été un super match qui se joue sur quelques détails. Je retiens que j’ai réussi à garder un très bon niveau de jeu sur les deux semaines. J’ai battu Rafa en quatre heures, deux jours plus tard je bats Sascha (Zverev). Et aujourd’hui (lire ce dimanche), je perds en cinq sets sur Novak qui a le record de victoires ici. Maintenant, je suis conscient que je peux jouer à un niveau élevé durant tout un Grand Chelem, sans connaître de coup de mou. Cela me rend fier et me donne de la confiance pour la suite et les prochains gros tournois.«