Lors du podcast AO Show, le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a fait une révé­la­tion sur Novak Djokovic avant d’évo­quer avec beau­coup de fierté l’ac­cueil reçu par le Serbe, un après son expul­sion du pays.

« Vous devez donner du crédit au public austra­lien qui apprécie ce sport. Lorsque nous obser­vons la gran­deur, nous la respec­tons et nous l’ac­cla­mons en consé­quence. Nous sommes les plus justes du monde. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé et il a été vrai­ment bien accueilli à son retour. Il a traversé une période diffi­cile l’année dernière pour un certain nombre de raisons diffé­rentes, prin­ci­pa­le­ment moti­vées par son propre choix. Mais il est venu et une fois qu’il s’est installé à Adélaïde, l’Australie du Sud a fait un travail magni­fique pour l’accueillir. »