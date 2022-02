Au cours d’une récente inter­view accordée à nos confrères de Blic, Bernard Tomic a reconnu avoir appelé direc­te­ment Novak Djokovic après ses mésa­ven­tures austra­liennes où il a vu son visa être fina­le­ment annulé juste avant le début de l’Open d’Australie. Une situa­tion injuste pour ‘Bernie’ qui estime que le numéro 1 mondial reviendra encore plus tard.

« J’ai parlé à Djokovic et je lui ai dit que j’étais très triste de ne pas le voir à l’Open d’Australie. J’ai déjà dit aux médias austra­liens qu’ils auraient dû mieux traiter Novak pendant qu’il était dans le pays, et que c’était dommage qu’il n’ait pas eu l’oc­ca­sion de défendre le titre. Novak m’a remercié pour mon soutien et m’a souhaité le meilleur. Ce qui s’est passé est incroyable, irréel. Mais s’il y a bien quel­qu’un qui peut revenir plus fort et qui a la force de tout affronter, c’est bien lui. Il est proba­ble­ment le seul sur la tournée qui est assez fort pour traverser ça. Je pense que c’est un vrai cham­pion et qu’il va s’en sortir. »