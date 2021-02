Consultant spé­cial pour le jour­nal L’Équipe durant la quin­zaine aus­tra­lienne, Mats Wilander a for­cé­ment été inter­ro­gé sur le cas Novak Djokovic. Touché aux abdo­mi­naux, on ne sait tou­jours pas si le numé­ro 1 mon­dial sera à 100% face à Alexander Zverev en quarts de finale ce mar­di et s’il aura les moyens de décro­cher un 18e titre du Grand Chelem. Le Suédois livre son ana­lyse de la situation.

« Je ne dirais pas que Novak Djokovic est plus ner­veux depuis qu’il a rem­por­té son dix‐septième titre en Grand Chelem, il y a un an, à Melbourne. En revanche, il est pro­ba­ble­ment plus sen­sible à la situa­tion. Je dirais, plus inquiet qu’il l’était à l’époque. Pourquoi ? Parce que je pense qu’il prend conscience du temps qui passe, en sa défa­veur. Déjà, le Covid a chan­gé la donne, en for­çant à l’annulation de Wimbledon. Un titre poten­tiel en moins à son pal­ma­rès. Ensuite, il y a eu cette incroyable dis­qua­li­fi­ca­tion à l’US Open, sui­vie de sa sèche défaite contre Rafa Nadal à Roland‐Garros. Vu de l’extérieur, il n’y a pas lieu de s’affoler. Théoriquement, il a encore plein d’années devant lui pour dépas­ser Federer et Nadal au som­met du Grand Chelem. Mais, en son for inté­rieur, il se dit sans doute que ça fait pas mal d’occasions qu’il laisse filer. N’oublions pas qu’avant la pan­dé­mie, il était lit­té­ra­le­ment invincible. »