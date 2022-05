Alex Corretja s’est exprimé au sujet de la night session qui avait déjà vu le jour lors de l’édi­tion 2021 mais avec quelques restric­tions liées au Covid‐19. Cette année, la « Night » va donc être la grande affaire du tournoi avec ce que cela implique en termes de choix de program­ma­tion. Des choix qui peuvent même influencer spor­ti­ve­ment le tournoi.

L’ex‐joueur espa­gnol a bien conscience de cela et résume parfai­te­ment la situa­tion. Au final, la « Night », c’est un peu un tournoi dans le tournoi surtout à Roland‐Garros où les condi­tions de jeu sont large­ment diffé­rentes par rapport à la journée sous le soleil.

« L’éclairage reste toujours une chose déli­cate, d’autre part, la balle rebondit beau­coup plus bas et il est diffi­cile de réaliser des coups gagnants. Si le match dure, ce n’est pas si facile de récu­pérer. La night session peut donc affecter votre récu­pé­ra­tion durant le tournoi. Après, on ne peut pas nier que c’est sympa pour le public, que c’est bien pour le tournoi. Je pense juste que c’est un peu plus diffi­cile pour les joueurs. »