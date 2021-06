Que s’est‐il passé dans la tête de Novak Djokovic quand il était mené deux sets à rien contre Stefanos Tsitsipas ? En confé­rence de presse, le numéro un mondial explique que deux voix s’af­frontent dans son esprit : la première est rési­gnée, la deuxième continue de se battre.

Evidemment, c’est la seconde voix qui a remporté ce duel inté­rieur. Encore une fois, Nole nous a montré à quel point ses ressources physiques et mentales étaient extraordinaires.

« Quand je me parle, ce n’est pas du tout vocal, je garde ça à l’in­té­rieur, dans ma tête. Mais cette fois, cette voix, il y a toujours deux voix en vous : une qui vous dit « tu ne vas pas y arriver, c’est fini et terminé ». Je peux vous dire que cette voix était très forte après le deuxième set. Mais j’ai eu le senti­ment que c’était le moment pour moi de laisser parler l’autre voix pour étouffer la voix qui disait que je ne pouvais pas y arriver. Je me suis dit : tu peux y arriver. Je me suis encou­ragé. J’ai commencé à me répéter ça encore et encore dans mon esprit, et à essayer de le vivre avec tout mon corps et tout mon être. J’ai commencé à jouer à ce troi­sième set. Les premiers jeux, j’ai vu que mon jeu suivait et ça a appuyé cette deuxième voix qui m’en­cou­ra­geait. Ensuite, il n’y avait plus beau­coup de doutes pour moi. »