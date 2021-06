Caroline Garcia espé­rait sûre­ment mieux après son excellent 1er match contre ’Allemande Laura Siegemund. Malheureusement, elle a eu beau­coup de mal à contrôler la puis­sance de la Slovène Polona Hercog (73e) ce mercredi (5–7, 4–6). En confé­rence de presse, la Française regret­tait de ne pas avoir plus varier son jeu pour inquiéter son adversaire.

« Aujourd’hui la balle au début du match m’a gênée, elle arri­vait plus vite et elle était plus lourde avec son coup droit. Je suis retombée dans mes travers à pani­quer, à vouloir envoyer la balle plus vite, plus fort. Ça m’a coûté pas mal de points. C’est juste­ment quand l’ad­ver­saire commence à jouer comme ça que je peux utiliser ce que je travaille à l’en­traî­ne­ment, c’est-à-dire mettre plus de trajec­toire et ne pas lui renvoyer la balle tout de suite. (…) Il y a pas mal de points d’amé­lio­ra­tion. Est‐ce que ça veut dire que je dois m’api­toyer sur mon sort ? Pas du tout. Je pense qu’il y a du travail. Ça va prendre du temps de revenir physi­que­ment. Je dois conti­nuer à travailler. »