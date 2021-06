Le choc des géné­ra­tions entre les Tricolores Richard Gasquet (34 ans) et Hugo Gaston (20 ans) a accouché d’une souris.

Plus tran­chant, plus régu­lier et doté d’une plus grande expé­rience, Gasquet n’a laissé aucune chance à son jeune compa­triote auteur d’un parcours impro­bable l’année passée avec un huitième de finale : 6–1, 6–4, 6–2 après 1h40 de jeu.

Très en jambes et confiant après quatre victoires sur ses six derniers matchs entre Parme et Lyon, ‘Richie’ s’est en plus montré intrai­table sur son service (77% de points remportés derrière sa première balle ET sa deuxième balle).

Au prochain tour, le Biterrois devrait retrouver un certain Rafael Nadal qui affronte en ce moment‐même l’Australien Alexei Popyrin sur le central.