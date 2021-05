Consultant pour Eurosport, le frère d’Alexandre a du trem­bler hier.

Interrogé sur la forme de Roger Federer, l’Allemand estime que le Suisse peut aller loin dans le tournoi : « Je suis certain qu’il sera en deuxième semaine mais je ne suis pas tout à fait réaliste car je suis fan de Roger donc mon juge­ment est biaisé. Il nous a telle­ment manqué que je suis comme tous les suppor­ters, je veux le voir jouer le plus possible » a expliqué Mischa.

Barbaret Schett, elle aussi consul­tante sur la même chaine, estime que Roger peut avoir une moti­va­tion supplé­men­taire depuis qu’il sait qu’il peut affronter Novak en quart de finale.