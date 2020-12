Rafael Nadal a été élu 2ème sportif de l’année par le journal l’Equipe, derrière Lewis Hamilton mais devant LeBron James.

Pour nous proposer un bon papier, David Loriot a donc eu Carlos Moya.

Le coach de Rafa livre une anecdote assez étonnante au sujet de la finale de Roland-Garros, surtout concernant ce qu’il s’est passé dans le vestiaire avant d’entrer dans l’arène pour remporter son 13ème titre : « Quand on vient nous signifier que la finale se jouera en indoor, on se demande un peu comment on va annoncer cela à Rafa. A 15 minutes du match, Francisco Roig (co-entraîneur de Rafa) le lui dit. Et là, la réponse de Rafa a été : « Cela m’est égal, ça ne change rien, je vais gagner ce match » jamais Rafa ne m’avait dit une chose pareille avant un match ! Il savait qu’il ne faillirait pas. Nadal est une personne tellement humble. Ce n’était pas de l’arrogance, c’était une sensation de confiance, de sécurité »