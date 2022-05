En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le 2e tour, Andrey Rublev s’est dit persuadé que Novak Djokovic et Rafael Nadal parti­ci­pe­ront à Wimbledon, même sans points attri­bués. Le Russe a égale­ment expliqué que le Big 3 avait rendu le tennis encore plus popu­laire et qu’il ne fallait pas détruire cet héri­tage avec de mauvaises décisions.

« Je n’ai pas parlé avec les autres joueurs, surtout avec les mieux classés. Je pense qu’ils joue­ront de toute façon parce que, comme je l’ai dit, les meilleurs joueurs, surtout Rafa, Novak, main­te­nant ils ne jouent plus pour des points ou pour l’argent, ils jouent pour l’his­toire. Leurs enjeux sont diffé­rents, c’est la raison pour laquelle il est impor­tant de travailler tous ensemble, pour conserver cette gloire incroyable que nous avons main­te­nant, grâce à ces trois joueurs (avec Federer, ndlr). Si nous ne travaillons pas ensemble, nous la détrui­sons. Quelque part, nous devons nous défendre les uns et les autres, nous devons défendre les tour­nois et les tour­nois doivent défendre les joueurs. »