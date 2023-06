» Nole a mal joué tout le set et l’a gagné. Casper a bien joué tout au long du set et très mal au tie‐break et n’a pas gagné de point (un seul en réalité, ndlr). Je n’en dis pas plus, bye. » Juan Martin Del Potro résu­mait plutôt bien le premier set entre Novak Djokovic et Casper Ruud en finale de Roland‐Garros dimanche.

Le Norvégien a avoué en confé­rence de presse avoir pris un gros coup sur la tête à la fin de cette première manche.

« On n’a pas le droit d’utiliser de mots gros­siers, donc je ne sais pas quoi dire, mais j’ai pensé : ‘Oh, m… ‘. J’ai perdu un set qui était très accroché contre Novak. Il a juste­ment rebondi là‐dessus. C’était très physique aussi. Ce dimanche, l’air était humide, donc les condi­tions un peu diffi­ciles. Dans ces situa­tions, on essaie de jouer son meilleur tennis, surtout de se calmer, trouver de l’énergie pour le deuxième set. J’ai réussi à le faire, mais cela a été un peu déce­vant parce que dans le deuxième set, c’était trop facile pour lui. Je lui ai laissé un set trop faci­le­ment. Justement, il ne faut pas que je fasse cela si je veux avoir une chance de battre ce genre de joueur. Il est diffi­cile de perdre un premier set comme ça, juste­ment parce qu’il a duré long­temps, quasi­ment 1 heure 30. C’est diffi­cile. C’est diffi­cile de se reprendre après ça. »