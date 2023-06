Scotché devant sa télé­vi­sion comme des millions de fans de tennis ce dimanche pour la finale de Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Casper Ruud, Juan Martin Del Potro a bien résumé le premier set, fina­le­ment remporté par le Serbe.

Nole jugó mal todo el set y lo ganó.

Casper jugo bien todo el set y en el tie break muy mal y no gano un punto.

No opino más, chau 😂#roland­garros — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 11, 2023

« Nole a mal joué tout le set et l’a gagné. Casper a bien joué tout au long du set et très mal au tie‐break et n’a pas gagné de point (un seul en réalité, ndlr). Je n’en dis pas plus, bye », a écrit l’Argentin sur Twitter.