Dominic Thiem n’a pas fait le poids.

Comme en 2021, il s’in­cline dès le premier tour le dimanche à Roland‐Garros, mais cette fois en trois sets et en toute logique tant il a été infé­rieur à Hugo Dellien : 6–3, 6–2, 6–4, en 2h02 de jeu.

L’Autrichien, absent pendant de longs mois à cause d’une bles­sure au poignet, n’a plus gagné un match depuis plus d’un an. Il a perdu ses sept matchs depuis son retour à la compé­ti­tion fin mars.

Voir l’Autrichien, double fina­liste porte d’Auteuil, à ce niveau, fait forcé­ment mal aux fans de tennis.