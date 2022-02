Naturellement, Toni Nadal a multi­plié les prises de paroles après la victoire de son neveu à l’Open d’Australie. Chez Movistar, parte­naire de Rafa et de son académie, Oncle Toni a même osé un pronostic concer­nant Roland‐Garros :

« J’avais de mauvais souve­nirs des finales de l’Open d’Australie de 2012 et 2017. Quand Rafa s’est fait rejoindre à 5–5 dans le 5e set, j’ai eu peur et ils ont éteint la télé­vi­sion pour que je ne puisse pas regarder le reste du match. Quant au prochain Roland Garros, Rafa est le favori pour le titre. S’il est en bonne forme, il peut battre Djokovic et triom­pher. »