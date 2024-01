Blessé aux abdo­mi­naux lors de l’Open d’Australie 2021 et à la cuisse pendant l’édi­tion 2023, Novak Djokovic a pour­tant été titré ces deux fois. Actuellement gêné au niveau du poignet droit, le numéro 1 mondial a tenu à le rappeler en confé­rence de presse après sa défaite contre Alex de Minaur en United Cup.

« Je vais juste suivre la routine de récu­pé­ra­tion et d’en­traî­ne­ment, construire ma forme pour l’Open d’Australie. Le processus n’a rien d’étrange pour moi. Ce n’est pas inha­bi­tuel. J’ai été dans ce genre de situa­tion à de nombreuses reprises et je sais ce que je dois faire avec mon équipe pour me préparer. Bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J’étais blessé juste avant les deux derniers Open d’Australie auxquels j’ai parti­cipé mais j’ai quand même réussi à les remporter. J’espère néan­moins ne pas être blessé cette fois‐ci. C’est ce sur quoi nous allons travailler, pour mettre mon corps dans un état optimal, afin que je puisse être perfor­mant tout au long, je l’es­père, de l’Open d’Australie (14 au 28 janvier, ndlr) »