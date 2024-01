Interviewé par L’Equipe après le retour victo­rieux de Rafael Nadal contre Dominic Thiem au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane, Carlos Moya a fait part de son opti­misme puis parlé de tactique.

« On n’a rien changé tech­ni­que­ment. Mais il sait qu’il doit être agressif, essayer de ne pas s’en­ferrer dans de longs rallyes, raccourcir les points. On travaille ça depuis un certain temps déjà. Peut‐être qu’il a besoin de tout ça encore plus main­te­nant qu’a­vant, mais ça va prendre du temps », a déclaré l’en­traî­neur du Majorquin qui doit affronter Jason Kubler ce jeudi.