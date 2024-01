Cette inter­view de Rafael Nadal accordée à l’heb­do­ma­daire du journal espa­gnol El Pais risque de laisser quelques traces dans l’es­prit de certains fans et observateurs.

Longuement inter­rogé sur ses riva­lités avec Roger Federer et Novak Djokovic, l’homme aux 14 Roland‐Garros a clai­re­ment, et à plusieurs reprises, affiché sa préfé­rence pour le Suisse.

En effet, après avoir déclaré que regarder Federer jouer au tennis lui procu­rait plus d’émo­tion que regarder Djokovic, s’être défendu d’avoir tenté d’in­ti­mider ce dernier dans les vestiaires de Roland‐Garros et affirmé que le Serbe n’avait pas eu besoin de faire évoluer son jeu autant que Federer et lui‐même, Rafa a estimé que ses duels face à Djokovic étaient fina­le­ment moins stra­té­giques que ceux contre Federer.

« Il (Novak Djokovic) a consi­dé­ra­ble­ment renforcé ses points forts, mais n’a pas radi­ca­le­ment adapté son jeu. J’avais une tactique très marquée contre Federer ; il savait ce que j’al­lais faire, et je savais de quelle manière il allait essayer de se défendre. C’était une partie d’échecs. Et quand on faisait une erreur, on le savait. Avec Djokovic, il n’y a pas ce niveau de stra­tégie dans les matchs. Il faut jouer à un très haut niveau pendant long­temps pour le battre, c’est différent. »