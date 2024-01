Alors que Rafael Nadal a parfai­te­ment réussi son grand retour sur les courts ce mardi face à Dominic Thiem à Brisbane, l’Espagnol a donné il y a quelques jours une longue inter­view à l’heb­do­ma­daire du journal El Pais dans laquelle il évoque de nombreux sujets dont ses riva­lités avec Roger Federer et Novak Djokovic.

Et après avoir déclaré que regarder jouer le Suisse au tennis lui procu­rait moins d’émo­tion que regarder Djokovic et s’être défendu d’avoir voulu inti­mider le Serbe dans les vestiaires à Roland‐Garros, Rafa a estimé que Djokovic avait moins eu besoin de faire évoluer son jeu comparé à Roger et lui‐même, notam­ment à cause des blessures.

« Nous nous sommes tous réin­ventés, c’est pour cela qu’il y a eu cette riva­lité intense : nous nous sommes toujours surpris avec Federer. Djokovic aussi, mais avec une diffé­rence par rapport à nous deux (et il a son propre immense mérite) : il a fait évoluer son jeu – les cham­pions le font toujours – mais il n’a pas eu besoin de le faire évoluer autant que nous. Il n’a pas subi autant de bles­sures. La seule chose qui l’a obligé à améliorer son jeu, ce sont ses rivaux, et non des problèmes physiques. C’est une différence. »