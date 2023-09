Les stars comme les spor­tifs de haut niveau sont régu­liè­re­ment la cible de détrac­teurs sur les réseaux sociaux. Insultes, critiques, les joueurs doivent apprendre à faire abstrac­tion de ces commen­taires. Ben Shelton ne fait pas excep­tion et est lui aussi la cible de commen­taires néga­tifs, mais pour lui, c’est une source de motivation :

« Je ne suis pas un gars qui a peur des commen­taires sur les médias sociaux. Quand les gens disent des choses néga­tives à mon sujet, cela me motive. Ce n’est pas quelque chose dont je m’in­quiète. Cela m’aide à sortir du lit et à aller travailler tous les jours, à travailler dur pour arriver là où je veux être. J’aime voir les commen­taires les messages de ceux qui sont scep­tiques. Je pense que c’est quelque chose qui m’aide à me surpasser »