Après une poignée de mains glaciale, Ben a décidé de calmer les esprits en confé­rence de presse. Forcément inter­rogé au sujet de la célé­bra­tion de Djokovic, l’Américain n’a pas voulu en rajouter. Mieux, il a décidé de retourner ce fait de « jeu » à son avantage.

« Je ne l’ai vu qu’a­près le match. Vous savez, je n’aime pas quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois des gens qui me disent comment je peux célé­brer ou ne pas célé­brer. Vous savez, je pense que si vous gagnez le match, vous méritez de faire ce que vous voulez. Vous savez, quand j’étais enfant, j’ai toujours appris que l’imi­ta­tion est la forme la plus sincère de la flat­terie, alors c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet (sourire) »