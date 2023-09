Sorti des quali­fi­ca­tions, Borna Gojo, 105e mondial joueur mondia, réalise un très bon US Open avec des victoires contre Dellien et le local McDonald. Pour une première place en 8e de finale en Grand Chelem, il affron­tera le Tchèque Jiri Vesely dans un duel indécis.

Le Croate, qui adore l’am­biance survoltée et unique du Grand Chelem new‐yorkais, s’est confié pour Tennis Majors sur sa volonté de tout changer ou presque.

« Le bruit ne me dérange pas. J’ai joué au tennis à l’uni­ver­sité donc pour moi, plus c’est fou, mieux c’est ! J’aime quand l’at­mo­sphère devient un peu tendue, parce que le tennis est un sport extrê­me­ment ennuyeux. En tant que spec­ta­teur – vous devez rester silen­cieux… Je chan­ge­rais cela, regardez les autres sports. Il est hors de ques­tion que je me taise en regar­dant le match de foot de mon équipe favo­rite ! Je pense que le tennis est un produit mourant et que nous en avons besoin de plus. Je chan­ge­rais toutes les règles ! J’aimerais que les joueurs aient droit à des bavar­dages et un peu de provo­ca­tion. Nous n’avons pas à nous battre, mais j’ai­me­rais pouvoir provo­quer un peu mon adver­saire. Tu dis quelque chose et ils appellent la « police » instan­ta­né­ment, c’est telle­ment rigide. »