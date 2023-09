Comme tout le monde le sait, Adrian Mannarino, qui affronte ce vendredi Frances Tiafoe pour une place en huitièmes de finale de l’US Open, ne regarde jamais contre qui il va jouer sauf quelques minutes avant la rencontre.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur cette habi­tude peu commune, le numéro 1 fran­çais au clas­se­ment ATP a expliqué comment était venu ce besoin.

« De ce que je me souviens, je n’ai jamais regardé un tableau, même quand j’ai commencé les Futures. Je ne vois pas de point positif dans le fait de savoir qui je vais jouer. Je ne prépare jamais un match. En fait, tous les joueurs, je les regarde à la télé ou je les ai déjà joués. Et j’ai l’im­pres­sion qu’en trente secondes j’ai mon idée de la manière dont le match va se dérouler, sur ce que je dois faire si je veux embêter l’ad­ver­saire, et ce qu’il va faire, lui, pour me contrer. Souvent, je demande confir­ma­tion à mon coach juste avant, juste une petite vali­da­tion. Deux‐trois minutes avec mon coach, ça suffit. Il me donne son idée, je lui donne mon idée et on se met d’accord. »