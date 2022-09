Questionné sur Nick Kyrgios en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale à l’US Open, Coco Gauff a révélé une anec­dote sur l’Australien, qui remonte à quatre ans en arrière.

« On sait tous qu’il est génial. Je sais qu’il y a des choses qu’il fait sur le terrain avec lesquelles les gens ne sont pas d’ac­cord. Je ne suis moi‐même proba­ble­ment pas d’ac­cord avec certaines choses qu’il fait. Mais dans l’en­semble, je pense que c’est quel­qu’un de bien. Du moins, il a toujours été gentil pour moi. Quand j’avais 14 ans, à Miami, il a terminé un entraî­ne­ment de deux heures, de souvenir avec Tiafoe. Je me souviens avoir dit : ‘il n’y a aucune chance qu’il veuille taper la balle avec moi’. Il venait de faire un effort de deux heures. Finalement, il est resté et a joué avec moi pendant une heure encore. C’est juste des moments comme ça que les gens ne voient pas vrai­ment chez lui. Je pense que les gens le décrivent comme un mauvais garçon. Cela m’a aidé à long terme en tant que joueuse de le côtoyer. Il m’a dit de bonnes choses sur mon jeu. Nick Kyrgios m’a dit que je serai une bonne joueuse. Vous commencez à y croire et à prendre confiance. C’est je ne peux jamais le détester », a raconté la jeune américaine.