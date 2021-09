Emma Raducanu a choqué le monde en domi­nant à 18 ans l’US Open de la tête et des épaules. Sortie des quali­fi­ca­tions, et pour son deuxième Grand Chelem seule­ment après Wimbledon, elle n’a pas perdu un seul set. Au micro de TalkSport, Jamie Murray a exprimé son admiration.

« C’était incroyable. Pour sa deuxième appa­ri­tion en Grand Chelem à 18 ans. Je suis sûr qu’elle va conti­nuer et être une super­star dans le monde du tennis pour les années à venir. Elle l’a pris un match à la fois, elle l’a joué point par point à chaque match et elle a montré au monde qu’elle avait le niveau et le sang‐froid pour réussir et être une cham­pionne du Grand Chelem », a analysé le frère d’Andy Murray.