La capa­cité d’adap­ta­tion est la marque des grands cham­pions. Afin de ne prendre aucun risque, deux mois après avoir contracté une déchi­rure aux abdo­mi­naux à Wimbledon, le clan Nadal a pris une déci­sion impor­tante pour l’US Open. Son entraî­neur, Carlos Moya, explique à l’ATP la solu­tion trouvée après la défaite de Rafa à Cincinnati contre Borna Coric.

« À New York, il joue avec un service diffé­rent. Pendant les séances d’en­traî­ne­ment, nous avons vu qu’il avait du mal à servir comme avant, à aller cher­cher la balle en haut, à l’at­teindre. Pour protéger la zone, nous avons changé pour un service qui lui permet d’être compé­titif. Jusqu’à présent, il sert plutôt bien. C’est une méthode diffé­rente, mais sur un court rapide, ou même à Wimbledon, c’est un service qui peut être très effi­cace. Il est de plus en plus confiant et il n’a pas perdu de vitesse. Et le rebond est plus vif avec le nouveau service, il y a plus d’effet. Si nous ne chan­gions pas son service, le risque de rechute était très élevé. Vous allez à la guerre avec les armes que vous avez. C’est Rafa, c’est un Grand Chelem. Il a égale­ment déclaré qu’a­près sa défaite à Cincinnati, il allait activer le « mode Grand Chelem ». Il est clair que les premiers matchs auraient pu être meilleurs, mais nous verrons bien ce qui se passera. »

Nadal affronte Frances Tiafoe ce lundi aux alen­tours de 20h (heure fran­çaise) en huitièmes de finale de l’US Open.