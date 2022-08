Nadal : « Le sport est plus grand que n’importe quel joueur »

Hier, le tradi­tionnel média day a permis aux meilleurs joueurs de s’ex­primer devant les jour­na­listes. Forcément, Rafael Nadal a du donner son avis concer­nant le forfait de Novak Djokovic.

« C’est une triste nouvelle mais on sait aussi que Novak ne pourra jouer un certain nombre de tour­nois, on le sait depuis des mois. C’est toujours triste quand les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas être présents dans un tournoi à cause d’une bles­sure ou d’autre chose. Un des meilleurs joueurs absent sur un tournoi du Grand Chelem, c’est un gros manque. C’est dur pour tout le monde, les fans, le tournoi. A côté de ça et j’in­siste sur ce point : le sport est plus grand que n’im­porte quel joueur »