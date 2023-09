Derrière son air concentré et parfois agressif pendant les matchs, Novak Djokovic a pour­tant une person­na­lité amusante.

Très souvent, il laisse des images de lui natu­relles et joyeuses. C’était encore le cas en inter­view d’après match sur le court après sa victoire de l’US Open. Le Serbe a été encou­ragé à chanter la chanson mythique de Franck Sinatra, « My Way ». Décidément, le Serbe cumule les talents.

Une chanson qui n’a pas été choisie au hasard car elle est censée repré­senter le chemin de du cham­pion : sa façon unique de faire les choses dans le monde du tennis, où il a tout vécu !