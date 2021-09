Qualifiée pour les quarts de finale à New‐York après s’être hissée jusqu’en huitièmes à Wimbledon, la jeune britan­nique Emma Raducanu a été inter­rogée sur son compa­triote Andy Murray et si elle s’ins­pi­rait de lui. Et sa réponse n’est pas surprenante.

« Andy est une telle source d’ins­pi­ra­tion de part ce qu’il a accompli, ce qu’il peut faire avec sa raquette et son talent. Aujourd’hui (lundi) aussi, Virginia Wade (ancienne 2e mondiale, ndlr) était au premier rang. Je l’ai vue et je lui ai parlé un peu après le match. C’était vrai­ment cool de pouvoir parler à de telles légendes, d’avoir leurs conseils sur certaines choses. Personnellement, je suis surpris d’être ici. Je ne m’y atten­dais pas – je savais que le travail fini­rait par porter ses fruits un jour, mais on ne sait jamais quand. »