Adversaire de Novak Djokovic au premier tour de l’US Open où il est parvenu à lui chiper un set, le Danois Holger Rune est revenu sur cette incroyable expé­rience sur le site de l’ITF.

« Tout le monde m’en­cou­ra­geait, les gens criaient mon nom. Sur le moment, je ne savais pas ce qu’ils disaient, mais quand j’ai compris, j’étais telle­ment heureux que je me sentais presque comme Federer sur le court. Ça me donne la chair de poule d’en parler. Ce n’est pas facile d’af­fronter Djokovic, je n’ai pu que le battre. J’ai perdu le premier set 6–1, mais j’ai senti que je devais conti­nuer à jouer mon jeu, car je ne pensais pas être aussi mauvais que le score l’in­di­quait. J’avais raison : j’ai gagné le deuxième set 7–6. L’énergie et le soutien que cela étaient incroyables. Cependant, dans le troi­sième set, j’ai eu des crampes, ce qui était un problème pour moi au début de l’année, mais que j’ai pu résoudre après avoir trouvé le bon équi­libre entre le sel et le magné­sium avec mon équipe. Peut‐être que toute la tension d’avant‐match et le simple fait d’af­fronter Djokovic ont rendu mes muscles encore plus tendus. De plus, Novak joue si près des lignes que j’ai dû courir plus que d’ha­bi­tude. Malgré la défaite, j’ai beau­coup appris de ce match et il y a beau­coup de choses que je veux améliorer dans mon tennis. »