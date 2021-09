Récemment, Stefanos Tsitsipas s’est confié sur diffé­rents sujets, dont la pandémie de coro­na­virus, dans son podcast sur Spotify. Le Grec révèle notam­ment qu’il n’était pas du tout préparé et que l’épi­démie et les restric­tions ont eu un vrai impact sur son moral.

« Je ne m’étais jamais imaginé traverser quelque chose dans ma vie comme une pandémie. Maintenant, je suis dans un meilleur état, menta­le­ment, je ne l’étais pas au début. Tout est ques­tion d’adap­ta­tion ; c’est ainsi que je vois les choses. Une fois que vous adaptez vos condi­tions, alors le cerveau et le corps humain ont cette capa­cité à s’adapter dans n’im­porte quelle circons­tance et de n’im­porte quelle manière. Personnellement, j’ai beau­coup lutté avec cela. Je n’au­rais jamais imaginé qu’elle m’af­fecte autant, d’une manière que je n’avais pas vu venir. Mais main­te­nant, je suis confiant. En ce moment, je vois la lumière au bout du tunnel ; les choses s’amé­liorent. C’est telle­ment agréable de voir enfin une solu­tion prendre vie et rendre notre quoti­dien beau­coup plus facile à vivre et avoir un meilleur accès à diffé­rents types de choses qui apportent bonheur et joie. Les choses vont mieux, et la situa­tion semble bien meilleure sur le circuit ATP. »