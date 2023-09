Les matchs oppo­sant Djokovic à Alcaraz sont devenus les grands rendez‐vous à suivre. Même pour les autres joueurs et joueuses. Iga Swiatek notam­ment a confié être très assidue quand il s’agit de regarder les matchs des deux meilleurs joueurs du monde. Elle s’est même quali­fiée de « fan » en confé­rence de presse :

« Eh bien, j’ai regardé les deux derniers matchs de Djokovic et Alcaraz. Je ne regarde pas beau­coup de matchs en prin­cipe, mais ceux‐là, je les regarde du début à la fin. Ils sont toujours vrai­ment exci­tants, c’est comme un choc entre deux géné­ra­tions. C’est incroyable de voir comment ils peuvent garder l’in­ten­sité du début à la fin. Je les regarde juste en tant que fan, parce que je sais que la pres­sion avec laquelle ils jouent… Il serait impos­sible pour moi de la supporter (en souriant). Il y avait beau­coup de points incroyables dans le match à Cincinnati. Par exemple, quand Carlos a sauvé la balle de match. Je ne sais pas. Je regarde plus en tant que fan, ouais. Mais la façon dont ils se battent jusqu’à la fin et l’af­fron­te­ment de ces deux jeux est tout simple­ment incroyable. Pour moi c’est parfois une inspi­ra­tion pour travailler plus dur et pour ne pas aban­donner dans les moments impor­tants. S’ils peuvent le gérer physi­que­ment et menta­le­ment, alors je sais que je le peux aussi. »