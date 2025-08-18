Depuis la saison 2022, Frances Tiafoe a montré que l’US Open est son tournoi fétiche. Pour preuve, il a atteint à deux reprises le dernier carré et une fois les quarts de finale. Lors d’une discus­sion avec Hailey Baptiste sur les réseaux sociaux de la WTA, le 17e joueur mondial a précisé avec humour qu’il pren­drait sa retraite en cas de sacre cette année.

Tiafoe : Quand on sera tous là, j’ai­me­rais finir dans le top 10. Je sens que c’est le moment. C’est cette semaine et la semaine prochaine. C’est comme ça pour moi. Non, sérieu­se­ment, j’es­saierai évidem­ment de le gagner (l’US Open). Si j’y arrive, je me tire. Je te laisse, mon pote.



Baptiste : Entraîneur l’année prochaine ?



Tiafoe : Ouais, coach, je me détends, je te laisse, mon pote. C’est fini. On peut tous les deux être au sommet de ce sport, pour de vrai. Je pense qu’on peut passer à un tout autre niveau.