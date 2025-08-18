Depuis la saison 2022, Frances Tiafoe a montré que l’US Open est son tournoi fétiche. Pour preuve, il a atteint à deux reprises le dernier carré et une fois les quarts de finale. Lors d’une discussion avec Hailey Baptiste sur les réseaux sociaux de la WTA, le 17e joueur mondial a précisé avec humour qu’il prendrait sa retraite en cas de sacre cette année.
Tiafoe : Quand on sera tous là, j’aimerais finir dans le top 10. Je sens que c’est le moment. C’est cette semaine et la semaine prochaine. C’est comme ça pour moi. Non, sérieusement, j’essaierai évidemment de le gagner (l’US Open). Si j’y arrive, je me tire. Je te laisse, mon pote.
Baptiste : Entraîneur l’année prochaine ?
Tiafoe : Ouais, coach, je me détends, je te laisse, mon pote. C’est fini. On peut tous les deux être au sommet de ce sport, pour de vrai. Je pense qu’on peut passer à un tout autre niveau.
Publié le lundi 18 août 2025 à 16:38