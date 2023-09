Ils sont nombreux à avoir féli­citer Nole pour son 24ème titre.

Mais les féli­ci­ta­tions de Stan The Man sont les plus symbo­liques car le Suisse l’a privé de deux titres dont un Roland‐Garros qui lui semblait acquis.

Stan Wawrinka congra­tu­lates Novak Djokovic

« Bravo mon poooote » a expliqué Stan dont la carrière est encore plus belle quand on sait les efforts qu’il a dû accom­plir pour parvenir à dominer le plus grand joueurs de tous les temps…